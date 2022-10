“Studente-atleta”, un supporto per il sogno (sportivo) americano (Di domenica 2 ottobre 2022) Offrire un supporto concreto ai giovani sportivi italiani in cerca di una borsa di studio nelle Università americane. È l’obiettivo primo e unico di “Studente-atleta”, associazione culturale fondata ormai un anno fa da Oliver Posarelli, con l’aiuto di Flavio Colasanti, Riccardo Sambugaro e Daniel Proch, tutti reduci o attualmente coinvolti in esperienze di sport e studio negli Stati Uniti: Oliver a Montana State University of Billings prima e a Marquette University poi; Flavio anche lui alla Montana State University Billings e poi alla Barry University di Miami; Riccardo al college Young Harris; Daniel al Catawba College e poi alla prestigiosa Duke. La storia di un poker di ragazzi che, di fronte ad un alto numero di richieste di suggerimenti e indicazioni su come avviare una carriera sportiva negli Stati Uniti, hanno deciso di unire ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 ottobre 2022) Offrire unconcreto ai giovani sportivi italiani in cerca di una borsa di studio nelle Università americane. È l’obiettivo primo e unico di “”, associazione culturale fondata ormai un anno fa da Oliver Posarelli, con l’aiuto di Flavio Colasanti, Riccardo Sambugaro e Daniel Proch, tutti reduci o attualmente coinvolti in esperienze di sport e studio negli Stati Uniti: Oliver a Montana State University of Billings prima e a Marquette University poi; Flavio anche lui alla Montana State University Billings e poi alla Barry University di Miami; Riccardo al college Young Harris; Daniel al Catawba College e poi alla prestigiosa Duke. La storia di un poker di ragazzi che, di fronte ad un alto numero di richieste di suggerimenti e indicazioni su come avviare una carriera sportiva negli Stati Uniti, hanno deciso di unire ...

