Strategia Mercedes | ecco come la casa tedesca aumenta la redditività

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 2 ottobre 2022) Life&People.it Alla base di una storia di grande successo c’è sempre unadi grande valore. Lo notiamo in tutti i campi e anche quello dell’automotive non fa eccezione. Tra gli esempi più eclatanti c’è senza dubbio quello diBenz che ha deciso di procedere alla ridefinizione dellaprodotti. Unaprodotti mirata per centrare l’obiettivo Lainfatti ha preso una decisione che ha una grande rilevanza strategica. Oltre il 75% dei suoi investimenti infatti è rivolta allo sviluppo di modelli per i segmenti di mercato con una maggiorepunta adre la propria quota di mercato di fascia alta di circa il 60% entro il 2026 e rispetto a tre anni fa. Tutto questo ...