Strage in Indonesia dopo una partita di calcio: almeno 182 morti allo stadio | FOTO e VIDEO (Di domenica 2 ottobre 2022) Incredibile, triste e tragico quanto accaduto in Indonesia dopo la partita di calcio tra Arema FC e Persebaya Surabaya allo stadio Kanjuruhan. dopo il fischio finale i tifosi hanno fatto invasione di campo e le forze dell’ordine sono state costrette ad intervenire con l’uso di gas lacrimogeni. Questo ha causato una fuga precipitosa nello stadio e almeno 182 persone sono morte, tra cui 17 bambini. L’ispettore capo della polizia di East Java, Nico Afinta, ha spiegato che le proteste sono scoppiate dopo la sconfitta dell’Arema FC contro la squadra rivale. I tifosi della squadra sconfitta sono scesi in campo con l’intenzione di chiedere spiegazioni sul risultato. Anfinta ha affermato che le guardie di sicurezza hanno ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 2 ottobre 2022) Incredibile, triste e tragico quanto accaduto inladitra Arema FC e Persebaya SurabayaKanjuruhan.il fischio finale i tifosi hanno fatto invasione di campo e le forze dell’ordine sono state costrette ad intervenire con l’uso di gas lacrimogeni. Questo ha causato una fuga precipitosa nello182 persone sono morte, tra cui 17 bambini. L’ispettore capo della polizia di East Java, Nico Afinta, ha spiegato che le proteste sono scoppiatela sconfitta dell’Arema FC contro la squadra rivale. I tifosi della squadra sconfitta sono scesi in campo con l’intenzione di chiedere spiegazioni sul risultato. Anfinta ha affermato che le guardie di sicurezza hanno ...

