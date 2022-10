Stipendio docenti arriva indennità. Stessa scuola stessi problemi (con o senza Covid)

ProDocente : Stipendio ottobre 2022 docenti e ATA, l’importo è visibile su NoiPA - Spooky_The_Tuff : RT @sisascuola: Stipendio docenti, arriva indennità per continuità didattica e sede di lavoro. Bianchi firma il decreto - sisascuola : Stipendio docenti, arriva indennità per continuità didattica e sede di lavoro. Bianchi firma il decreto - SISAsindacato : Stipendio docenti, arriva indennità per continuità didattica e sede di lavoro. Bianchi firma il decreto - zazoomblog : Stipendio ottobre 2022 docenti e ATA l’importo è visibile su NoiPA - #Stipendio #ottobre #docenti -

Orizzonte Scuola

- Il ministro dell'Istruzione Bianchi ha firmato il decreto con i nuovi criteri per l'attribuzione delle risorse per la valorizzazione dei professori che insegnano in zone particolarmente disagiate e ...ottobre 2022: l'importo è già visibile su NoiPA pere ATA con contratto a tempo indeterminato. Già visibile, come ormai di consueto ogni mese, l'importo dellodi ottobre ... Stipendio docenti, arriva indennità per continuità didattica e sede di lavoro. Bianchi firma il decreto We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...