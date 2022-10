Squalificati e diffidati dell’ottavo turno di Serie A

Leggi su zon

(Di domenica 2 ottobre 2022) Ogni settimana su Zon.it la lista aggiornata di tutti ie glidelle 20 squadre diA. Le assenze squadra per squadra e i pericoli in vista del prossimodi campionato. Un cartellino giallo potrebbe costare caro in vista dei match della settimana a seguire. Tieni d’occhio la lista se non vuoi trovarti impreparato per la prossima giornata al Fantacalcio o per conoscere al meglio la rosa a disposizione della tua squadra del cuore. Ecco l’elenco aggiornato di diffide e squalifiche squadra per squadra. ATALANTA ...