Spalletti porta le rose in conferenza stampa per le donne dell'Iran: "Sono per Mahsa Amini e Hadis Najafi" | VIDEO (Di domenica 2 ottobre 2022) Mentre le proteste per Mahsa Amini, la 22enne picchiata a morte dagli agenti della 'polizia morale' che l'avevano arrestata perché non indossava correttamente il velo, hanno oltrepassato l'Iran trasformandosi in un fenomeno mondiale, ieri anche il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha dedicato alla giovane uccisa un pensiero. Nello specifico, il ct degli azzurri si è presentato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Torino portando due rose, una per Mahsa Amini e l'altra per Hadis Najafi, la 20enne diventata simbolo delle rivolte che si stanno svolgendo da una settimana nel Paese e uccisa da sei colpi di arma da fuoco mentre si trovava a Karaj, vicino a Teheran.

