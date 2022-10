Spalletti molto sottovalutato: è lui il vero leader del Napoli (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Corriere della Sera riporta un vero e proprio elogio a Luciano Spalletti per il percorso che sta compiendo con il Napoli. Luciano Spalletti sta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Corriere della Sera riporta une proprio elogio a Lucianoper il percorso che sta compiendo con il. Lucianosta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

FraLauricella : ??#SerieA #InterRoma 1-2 Quarta sconfitta in 8 giornate per l’Inter: peggio solo nel 2011. #Inzaghi: “Sono molto p… - Max1969Av : L’allenatore si vede di solito non alla prima ma alla seconda stagione. Alla prima la squadra gioca in parte con le… - dedonatisv : @Paolo85834406 @BarbaraBorelli2 @OfficialASRoma Il Napoli è forte e Spalletti meriterebbe un successo. Unico, solit… - AlbaEmilian : RT @allgoalsnapoli: VIDEO - Kim a Dazn: 'Il Napoli è il club dei sogni. Spalletti? E’ incredibile, con lui imparo molto' #forzanapolisempre… -