Sopravvissuti non è il “Lost” italiano con Lino Guanciale: anticipazioni prima puntata (Di domenica 2 ottobre 2022) Sta per fare il suo debutto su Rai Uno Sopravvissuti, la nuova serie che sancisce il ritorno di Lino Guanciale sul piccolo schermo. Paragonata a seguito delle prime immagini trapelate Lost, la serie nostrana ha destato alcune perplessità: scopriamo cosa dovremo aspettarci. Dopo essere stata rinviata, Sopravvissuti si accinge ad esordire in prima serata su Rai Uno. Il survival-mistery con venature thriller, che vanta Lino Guanciale e Barbora Bobulova nel cast, è sicuramente uno dei titoli più attesi – ma anche più discussi – dell’ultimo periodo. La vicenda ruota attorno a un gruppo di navigatori di cui non si avranno tracce per un anno, fino a quando verranno trovati a largo delle coste sudamericane. Il mistero su ciò che si accaduto loro nel corso dei ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 ottobre 2022) Sta per fare il suo debutto su Rai Uno, la nuova serie che sancisce il ritorno disul piccolo schermo. Paragonata a seguito delle prime immagini trapelate, la serie nostrana ha destato alcune perplessità: scopriamo cosa dovremo aspettarci. Dopo essere stata rinviata,si accinge ad esordire inserata su Rai Uno. Il survival-mistery con venature thriller, che vantae Barbora Bobulova nel cast, è sicuramente uno dei titoli più attesi – ma anche più discussi – dell’ultimo periodo. La vicenda ruota attorno a un gruppo di navigatori di cui non si avranno tracce per un anno, fino a quando verranno trovati a largo delle coste sudamericane. Il mistero su ciò che si accaduto loro nel corso dei ...

