Silvestro Scotti | segretario generale Fimmg | ' Usare dispositivi di protezione individuale e disinfettare le mani sono comportamenti di buon

fainformazione : Silvestro Scotti, segretario generale Fimmg: 'Usare dispositivi di protezione individuale e disinfettare le mani so… - fainfosalute : Silvestro Scotti, segretario generale Fimmg: 'Usare dispositivi di protezione individuale e disinfettare le mani so… - TommasaMaio : RT @FimmgNazionale: Proroga dell’obbligo di mascherina nelle strutture sanitarie. Silvestro Scotti: «Da Speranza un’ordinanza di buon senso… - anto_gaudioso : RT @FimmgNazionale: Proroga dell’obbligo di mascherina nelle strutture sanitarie. Silvestro Scotti: «Da Speranza un’ordinanza di buon senso… - FimmgNazionale : Proroga dell’obbligo di mascherina nelle strutture sanitarie. Silvestro Scotti: «Da Speranza un’ordinanza di buon s… -

Quotidiano Sanità

Così, segretario generale Fimmg, ha espresso la sua condivisione per l'ordinanza emanata dal ministro Roberto Speranza che, nelle more di un prossimo avvicendamento al dicastero ...... afferma il segretario generale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg). Coronavirus, per saperne di più Le mappe in tempo reale L'andamento della pandemia e ... Mascherine. Fimmg: “Estendere obbligo nelle strutture sanitarie per tutta la stagione influenzale” Sono cinque, rispetto alle due della settimana scorsa, le Regioni classificate a rischio alto: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Veneto ...A rischio alto 5 regioni: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Veneto. Le restanti 16 sono invece classificate a rischio moderato ...