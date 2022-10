Siamo frutto dei geni, dell’educazione e magari anche del caso (Di domenica 2 ottobre 2022) Le ultime ricerche suggeriscono che gli eventi casuali che plasmano il nostro cervello nel grembo materno possono influenzare chi diventeremo tanto quanto la nostra genetica, e forse anche più dei genitori e dell’ambiente circostante. Leggi Leggi su internazionale (Di domenica 2 ottobre 2022) Le ultime ricerche suggeriscono che gli eventi casuali che plasmano il nostro cervello nel grembo materno possono influenzare chi diventeremo tanto quanto la nostra genetica, e forsepiù deitori e dell’ambiente circostante. Leggi

MikeF_46 : @ProGunAndre Sono il frutto della pochezza di questo triste paese a partire almeno dal 1900. Gente che non ha la pi… - lettera_marco : Siamo pedine nel gioco della storia. L’unica differenza è che al giorno d’oggi possiamo lasciare traccia delle nost… - Y9IAhYpZdnuzZFU : RT @CYworldteam: Luca Bernabei, AD Lux Vide: 'Siamo orgogliosi per questo incredibile successo frutto del duro lavoro di un dream team che… - mario_vagnoni : @Carla12450515 Certamente sì. Ma il discorso riguarda tutti noi. Nel bene e nel male noi siamo il frutto dell'esper… - maribelbh55 : RT @CYworldteam: Luca Bernabei, AD Lux Vide: 'Siamo orgogliosi per questo incredibile successo frutto del duro lavoro di un dream team che… -