Sezze | schianto mortale in moto contro un cavallo | la vittima e Riccardo Molinari

(Di domenica 2 ottobre 2022). Inconcepibile l’incidente stradale, dall’esito, di questa notte, che è costato la vita a. Era noto a tutti nella comunità col suo secondo nome, Pasquale, aveva solamente 35 anni, ed era di. L’uomo ci ha lasciati bruscamente proprio nelle ultime ore, a seguito di unodevastante che non gli ha lasciato scampo alcuno, a bordo della sua, mentre rientrava verso casa. La dinamica del violento incidente aLa dinamica dell’incidente è stata ricostruita dalle autorità competenti. Pare che l’uomo si trovasse a bordo della sua, e stesse percorrendo una delle vie cittadine, questa notte, intorno alle 3.00 per rientrare a casa. Leggi anche:, ritrovato il corpo ...

Intervenuti i carabinieri del comando stazione di, guidati dal maresciallo Ilaria Somma, che hanno immediatamente provveduto a comunicare i fatti all'autorità giudiziaria che aprirà un'...Un terribile incidente stradale ieri sera è costata la vita ad un uomo di. Loall'altezza del chilometro 75,1 della strada Appia, proprio al confine tra i comuni die Latina . Morto praticamente sul colpo un meccanico 42enne di, Paolo Nardozi ;