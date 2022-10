Selvaggia Roma dopo la tempesta arriva il sole | “Brando si prenderà cura di me”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 2 ottobre 2022)e il suo fidanzato, il calciatore Luca Teti recentemente sono stati colpiti da un improvviso e grave lutto. Hanno perso la loro bambina, il cuore non batteva più. Inutile dire che è stato un duro colpo per la coppia, soprattutto per la 30ennena. Ma proprio nella giornata del 01 ottobre 2021 hanno deciso di reagire, portando a casa un chihuahua, del quale prendersie Luca Teti e il nuovotoe Luca Teti hanno deciso allargare comunque la famiglia in qualche modo. Da oggi ne farà parte anche, un chihuahua di 5 mesi. Sabrina la ragazza del negozio in cui si trovata il cagnolino ha fatto una giusta osservazione, sottolineando che ...