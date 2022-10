Secondo giorno senza gas russo. La mossa dell'Italia per stanare Gazprom (Di domenica 2 ottobre 2022) Il metano è ancora bloccato in Austria. Eni si muove per rimuovere "contrattualmente" il tappo ma tutto dipende dalla volontà dei russi. E in questo momento la fiducia in Mosca non è cieca, per usare un eufemismo. Non è ancora emergenza ma tutto dipende dai tempi Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 ottobre 2022) Il metano è ancora bloccato in Austria. Eni si muove per rimuovere "contrattualmente" il tappo ma tutto dipende dalla volontà dei russi. E in questo momento la fiducia in Mosca non è cieca, per usare un eufemismo. Non è ancora emergenza ma tutto dipende dai tempi

