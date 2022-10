(Di domenica 2 ottobre 2022). Loro due sistemano l’Inter. Inter-Roma 1-2 letta da Marioper il Corriere della Sera. La stagione dell’Inter declina in un mare di problemi, quella della Roma lascia da parte vecchi argomenti di personalità e porta la squadra dentro la parte migliore del campionato. Le chiavi della partita sono state due: la prima viene dall’invenzione didi costruire un centrocampo infinito, con Pellegrini centravanti,esterno che taglia a piacere per il campo e Zaniolo prima mezza punta. La seconda idea è la posizione stessa di, riferimento per tutti, un grande attaccante cheda, non sbaglia un appoggio né il tiro difficile. Untore diverso dentro un ...

napolista : Sconcerti: Mourinho crea, Dybala gioca da vecchio fuoriclasse Al Corsera. Le due invenzione con cui Mou lascia l’I… -

Corriere della Sera

di Marioinventa con un centrocampo infinito e azzeccando la posizione di Dybala. Un Milan a Empoli non perfetto, ma ancora una volta quello che serviva Inter - Roma assomiglia a una svolta ...L'analisi diInter - Inzaghi, serve una guida più sicura. Juve assente, Milan bello, ... Ma ricordi, in attesa della Roma di, uomo del pantheon nerazzurro: il biscione milanese è ... L’analisi di Sconcerti: Inzaghi, l’Inter ha problemi più grandi di lui Mourinho inventa con un centrocampo infinito e azzeccando la posizione di Dybala. Un Milan a Empoli non perfetto, ma ancora una volta quello che serviva ...Dybala con Smalling ribalta Inzaghi che non lo ha voluto: il tecnico dei nerazzurri (4° KO) sempre più nei guai. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che han ...