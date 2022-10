Schiaffi da tutti per il Pd. “Malati di governismo e antipatici”, la presa di posizione che fa discutere (Di domenica 2 ottobre 2022) “Non ha alcun senso indire un congresso per decidere se stare con Conte o con Calenda. Il Pd deve capire come stare con sé stesso e con la società italiana. Altrimenti muore”. A parlare del partito guidato da Enrico Letta in un'intervista a Repubblica è Achille Occhetto, primo segretario del Partito Democratico della Sinistra: “Ho sempre sostenuto che uno dei difetti della Svolta, nel 1989, fu che l'attenzione si concentrò sul cambio del nome del Pci, quando invece sostenevo che prima andavano definiti i contenuti del nuovo partito, nomina sunt consequentia rerum. Quindi il Pd prima dovrebbe capire cosa vuole fare, chi intende rappresentare. Qual è la sua identità? Non lo sa più. C'è chi lo definisce un partito radicale di massa, che ha separato i valori dei diritti civili da quelli sociali. Ma per i primi bastano delle semplici dichiarazioni, per i secondi invece bisogna rimboccarsi ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 ottobre 2022) “Non ha alcun senso indire un congresso per decidere se stare con Conte o con Calenda. Il Pd deve capire come stare con sé stesso e con la società italiana. Altrimenti muore”. A parlare del partito guidato da Enrico Letta in un'intervista a Repubblica è Achille Occhetto, primo segretario del Partito Democratico della Sinistra: “Ho sempre sostenuto che uno dei difetti della Svolta, nel 1989, fu che l'attenzione si concentrò sul cambio del nome del Pci, quando invece sostenevo che prima andavano definiti i contenuti del nuovo partito, nomina sunt consequentia rerum. Quindi il Pd prima dovrebbe capire cosa vuole fare, chi intende rappresentare. Qual è la sua identità? Non lo sa più. C'è chi lo definisce un partito radicale di massa, che ha separato i valori dei diritti civili da quelli sociali. Ma per i primi bastano delle semplici dichiarazioni, per i secondi invece bisogna rimboccarsi ...

