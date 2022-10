Sassuolo-Salernitana, le probabili formazioni del match (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Sassuolo di Alessio Dionisi affronta la Salernitana di Davide Nicola nell’ottava giornata di Serie A. Gli emiliani sono undicesimi in classifica con 9 punti, totalizzati in 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. I campani, invece, si trovano alla tredicesima posizione a quota 7, con un cammino di una vittoria, 4 pareggi e 2 k.o. QUI Sassuolo Dionisi si affiderà al 4-3-3 e con ogni probabilità dovrà ancora rinunciare per infortunio a Berardi e Traoré, oltre che a Defrel e Müldür. In difesa, davanti a Consigli, Toljan e Rogerio saranno i due esterni bassi, mentre Ayhan e Gian Marco Ferrari agiranno in posizione centrale. A centrocampo in regia ci sarà Maxime López, con Frattesi e Thorstvedt a fare da mezzali. Davanti, nel tridente con Laurienté e Pinamonti, potrebbe trovar posto Kyriakopoulos. QUI ... Leggi su zon (Di domenica 2 ottobre 2022) Ildi Alessio Dionisi affronta ladi Davide Nicola nell’ottava giornata di Serie A. Gli emiliani sono undicesimi in classifica con 9 punti, totalizzati in 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. I campani, invece, si trovano alla tredicesima posizione a quota 7, con un cammino di una vittoria, 4 pareggi e 2 k.o. QUIDionisi si affiderà al 4-3-3 e con ognità dovrà ancora rinunciare per infortunio a Berardi e Traoré, oltre che a Defrel e Müldür. In difesa, davanti a Consigli, Toljan e Rogerio saranno i due esterni bassi, mentre Ayhan e Gian Marco Ferrari agiranno in posizione centrale. A centrocampo in regia ci sarà Maxime López, con Frattesi e Thorstvedt a fare da mezzali. Davanti, nel tridente con Laurienté e Pinamonti, potrebbe trovar posto Kyriakopoulos. QUI ...

