Samuele Segreto, chi è il ballerino di Amici 22: età, di dov’è, attore, fidanzata, foto e Instagram (Di domenica 2 ottobre 2022) Amici, il talent show di Maria De Filippi che da sempre appassiona migliaia e migliaia di telespettatori ha riaperto i battenti. E tra i ballerini, pronti a mettersi in gioco, c’è anche Samuele Segreto, noto al pubblico per il suo ruolo da attore in una serie tv. Il ballerino è stato scelto dal maestro e coreografo Emanuel Lo. Il successo di Samuele Segreto in L’Ora, inchiostro contro piombo Samuele Segreto è sì un ballerino, ma anche attore. E ha interpretato Dino Ruscica, fratello minore di Nic, in L’ora – L’inchiostro contro piombo, miniserie trasmessa su Canale 5 dall’8 giugno al 6 luglio scorso. Sappiamo che è nato a Palermo il 23 luglio del 2004 e ha 18 anni. Vive a Monreale e ama lo sport: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 ottobre 2022), il talent show di Maria De Filippi che da sempre appassiona migliaia e migliaia di telespettatori ha riaperto i battenti. E tra i ballerini, pronti a mettersi in gioco, c’è anche, noto al pubblico per il suo ruolo dain una serie tv. Ilè stato scelto dal maestro e coreografo Emanuel Lo. Il successo diin L’Ora, inchiostro contro piomboè sì un, ma anche. E ha interpretato Dino Ruscica, fratello minore di Nic, in L’ora – L’inchiostro contro piombo, miniserie trasmessa su Canale 5 dall’8 giugno al 6 luglio scorso. Sappiamo che è nato a Palermo il 23 luglio del 2004 e ha 18 anni. Vive a Monreale e ama lo sport: ...

RaiaEnza : RT @rorasecrett: MARIA, NOI VOGLIAMO SAMUELE SEGRETO,COSA CAVOLO DOBBIAMO FARE PER VEDERLO?UNA COLLETTA?UN CARTELLONE?COSA #amici22 https:/… - Maria60872246 : RT @rorasecrett: MARIA, NOI VOGLIAMO SAMUELE SEGRETO,COSA CAVOLO DOBBIAMO FARE PER VEDERLO?UNA COLLETTA?UN CARTELLONE?COSA #amici22 https:/… - usermelii : RT @rorasecrett: MARIA, NOI VOGLIAMO SAMUELE SEGRETO,COSA CAVOLO DOBBIAMO FARE PER VEDERLO?UNA COLLETTA?UN CARTELLONE?COSA #amici22 https:/… - Giulia95999458 : RT @rorasecrett: MARIA, NOI VOGLIAMO SAMUELE SEGRETO,COSA CAVOLO DOBBIAMO FARE PER VEDERLO?UNA COLLETTA?UN CARTELLONE?COSA #amici22 https:/… - annabethchase_4 : RT @rorasecrett: MARIA, NOI VOGLIAMO SAMUELE SEGRETO,COSA CAVOLO DOBBIAMO FARE PER VEDERLO?UNA COLLETTA?UN CARTELLONE?COSA #amici22 https:/… -