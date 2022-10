Salvini all'Interno "molto probabile", Tajani agli Esteri Alla Lega Politiche agricole e Affari regionali. I nomi (Di domenica 2 ottobre 2022) Decisivo è stato il via libera di Antonio Tajani, ovvero Silvio Berlusconi e quindi i massimi vertici di Forza Italia. Al momento, stando a fonti della coalizione di Centrodestra che ha stravinto le elezioni Politiche del 25 settembre, Matteo Salvini è molto vicino al ritorno Alla guida del ministero dell'Interno. Un ritorno al Viminale dove nel 2018, con il governo giallo-verde, riuscì... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 2 ottobre 2022) Decisivo è stato il via libera di Antonio, ovvero Silvio Berlusconi e quindi i massimi vertici di Forza Italia. Al momento, stando a fonti della coalizione di Centrodestra che ha stravinto le elezionidel 25 settembre, Matteovicino al ritornoguida del ministero dell'. Un ritorno al Viminale dove nel 2018, con il governo giallo-verde, riuscì... Segui sutaliani.it

