Russia | il deputato disconnesso in diretta dalla tv russa mentre denuncia «un sistema di bugie» dietro la conquista di Lyman – Il video

(Di domenica 2 ottobre 2022) «Com’è potuto succedere?». È questa la domanda di un cronista russo ad Andrey Gurulyov, ex vice comandante del distretto militare meridionale delladella Duma, in merito alla rivendicazione ucraina suin cui fa notare che da diversi mesi le truppe di Putin «non solo non stanno avanzando, ma si stanno ritirando». Kiev ha, infatti, rito, la città nella regione del Donetskquale Mosca ha poi confermato il ritiro. «Non riesco a spiegarmelo», è la prima risposta di Gurulyov, che ha poi attaccato ilpolitico che governa e gestisce la situazione militare. «Non riesco a capire perché dopo tutto questo tempo non sono stati in grado di valutare accuratamente la situazione, perché non abbiano deciso di rinforzare il gruppo che ...

(Adnkronos) - "Il mondo reagisca duramente, non come fece nel 2014 con la Crimea". Inna Sovsun, deputata del partito d'opposizione ucraino Holos (Voce), sollecita una risposta forte della comunità internazionale. Ma per il leader del Cremlino il nemico ora è l'Occidente e in particolare gli Usa: 'Unico Paese nella storia ad aver usato armi nucleari'.