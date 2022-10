Rula Jebreal | chi è | età | carriera | figli | Instagram

Leggi su influencertoday

(Di domenica 2 ottobre 2022) Chi è la giornalistaNome:Luogo di nascita: Haifa (Israele) Segno zodiacale: Toro Professione: Giornalista e Scrittrice Data di nascita: 24 Aprile 1973 Età: 48 Anni Altezza: 172 cm Peso: 56 kg Tatuaggi: nessuno Profiloufficiale: @è nata ad Haifa il 24 aprile del 1973 ed è una nota giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana e italiana.è cresciuta in Israele, poi si è trasferita in Italia. Nel 1993 ha vinto una borsa di studio dal governo italiano per studiare fisioterapia a Bologna, dove si è laureata. Nel 2002 ha iniziato a lavorare come giornalista e a militare nel Movimento palestinese per la democrazia e la ...