lazio_magazine : LAZIO - Romagnoli: 'Grande prova da parte di tutti, conserverò questa maglia dopo il gol' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Romagnoli: 'Grande prova da parte di tutti, conserverò questa maglia dopo il gol' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Romagnoli: 'Grande prova da parte di tutti, conserverò questa maglia dopo il gol' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Romagnoli: 'Grande prova da parte di tutti, conserverò questa maglia dopo il gol' - napolimagazine : LAZIO - Romagnoli: 'Grande prova da parte di tutti, conserverò questa maglia dopo il gol' -

Calcio News 24

... se è davvero all'angolo, come è possibile escluderecatastrofica ipotesi Non è possibile, ... moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano -che ci leggono ...Proprio le due ali, Zaccagni e Anderson, sono tra i segreti diLazio in volo. Come ... Tra i marcatori anche, tifoso laziale doc, alla prima rete con la sua squadra del cuore: bello il ... Romagnoli: «Questa è la maglia più importante che ho. Il goal...» Tutti cercano la gioia personale, ma quest’ultima arriva a sorpresa per un difensore. Si tratta dell’idolo di casa Romagnoli che, con una gran coordinazione, con un mancino dal limite dell’area ...Sorride la Lazio in questa domenica di Serie A. L’ottava giornata si conclude con una vittoria schiacciante conquistata sotto gli occhi di un Olimpico gremito, sempre pronto a sostenere ...