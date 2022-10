Roberto De Zerbi, super esordio in Premier League con il Brighton (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Made in Italy, molto spesso, si rivela essere vincente nel massimo campionato calcistico inglese. Negli ultimi tempi, infatti, tecnici del calibro di Carlo Ancelotti, Antonio Conte e Claudio Ranieri sono riusciti nell’impresa, soprattutto l’ultimo di questa ristretta cerchia, di arrampicarsi in cima al torneo più competitivo del mondo facendo esplodere di gioia le rispettive tifoserie. Non avrà questi alti obiettivi Roberto De Zerbi con il suo Brighton, club dell’omonima città di riviera dell’East Sussex che si affaccia sulla Manica. È una delle mete preferite dai londinesi per il mare, ma da ieri la cittadina marittima potrebbe destare ulteriori interessi anche a livello sportivo. L’avventura del mister italiano, che non ha potuto terminare il suo mandato con lo Shakhtar Donetsk dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, è iniziata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Made in Italy, molto spesso, si rivela essere vincente nel massimo campionato calcistico inglese. Negli ultimi tempi, infatti, tecnici del calibro di Carlo Ancelotti, Antonio Conte e Claudio Ranieri sono riusciti nell’impresa, soprattutto l’ultimo di questa ristretta cerchia, di arrampicarsi in cima al torneo più competitivo del mondo facendo esplodere di gioia le rispettive tifoserie. Non avrà questi alti obiettiviDecon il suo, club dell’omonima città di riviera dell’East Sussex che si affaccia sulla Manica. È una delle mete preferite dai londinesi per il mare, ma da ieri la cittadina marittima potrebbe destare ulteriori interessi anche a livello sportivo. L’avventura del mister italiano, che non ha potuto terminare il suo mandato con lo Shakhtar Donetsk dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, è iniziata ...

