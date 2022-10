Riserva a chi? L’Atalanta nelle mani sicure di Sportiello, il “secondo” coi numeri da titolare (Di domenica 2 ottobre 2022) Atalanta-Sportiello, atto terzo. Con l’infortunio allo zigomo rimediato da Juan Musso nell’ultima trasferta di Roma, la porta nerazzurra torna tra le mani del 30enne di Desio che già all’Olimpico ha messo la propria firma su un successo importante, che è valso ancora il primato in classifica. I tempi di recupero per il portiere argentino potrebbero essere lunghi e quasi certamente, col Mondiale in vista, non si forzerà il rientro. L’intervento di riduzione e contenzione con placche e viti della frattura composta del complesso orbitario/mascellare di destra richiede la massima cautela, per evitare pericolose ricadute: i due mesi scarsi che ci separano da Qatar 2022 sembrano un tempo congruo per poter tornare in campo senza rischi, anche se probabilmente, a quel punto, lo farà con una speciale mascherina protettiva (come ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 ottobre 2022) Atalanta-, atto terzo. Con l’infortunio allo zigomo rimediato da Juan Musso nell’ultima trasferta di Roma, la porta nerazzurra torna tra ledel 30enne di Desio che già all’Olimpico ha messo la propria firma su un successo importante, che è valso ancora il primato in classifica. I tempi di recupero per il portiere argentino potrebbero essere lunghi e quasi certamente, col Mondiale in vista, non si forzerà il rientro. L’intervento di riduzione e contenzione con placche e viti della frattura composta del complesso orbitario/mascellare di destra riede la massima cautela, per evitare pericolose ricadute: i due mesi scarsi che ci separano da Qatar 2022 sembrano un tempo congruo per poter tornare in campo senza ris, anche se probabilmente, a quel punto, lo farà con una speciale mascherina protettiva (come ...

