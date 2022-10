Reunion clamorosa degli 883 Li vedremo a Sanremo | social impazziti

Leggi su iltempo

(Di domenica 2 ottobre 2022) C'è chi già li vede ospiti speciali del prossimo Festival di, se non proprio come cantanti in gara. Max Pezzali e Mauro Repetto, il nucleo originario egli 883, sono tornati inseme sul palco sabato 1 ottobre per un medley di grandi successi e hanno mandato in visibilio il popolo dei. Pezzali e Repetto si sono esibiti adArena Suzuki 60 70 80 e... 90, serata evento dall'Arena di Verona condotta su Rai 1 da Amadeus, da qui la suggestione per un clamoroso ritorno di Max Pezzali al festival dopo il debutto nel '95 e la seconda volta in gara nel 2011. "Amadeus che fa riunire Pezzali e Repetto va di diritto all'ONU", "Mauro Repetto e Max Pezzali insieme. E torno subito ai miei 15 anni. Grazie Amadeus!", "Ladi Mauro Repetto e Max Pezzali, roba da super ospiti di #2023 e picco della terza ...