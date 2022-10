Reddito di cittadinanza e bonus a rischio taglio? Cosa c’è da sapere (Di domenica 2 ottobre 2022) Con la nuova manovra sono tanti i nodi da sciogliere, con rischio abolizione per il Reddito di cittadinanza, Superbonus 110% e bonus facciate. Quello della prossima manovra è un vero e proprio rebus da sciogliere: le cose da fare sono tante e mancano le coperture, quindi rischiano di saltare diversi provvedimenti. Solo per confermare gli Leggi su 2anews (Di domenica 2 ottobre 2022) Con la nuova manovra sono tanti i nodi da sciogliere, conabolizione per ildi, Super110% efacciate. Quello della prossima manovra è un vero e proprio rebus da sciogliere: le cose da fare sono tante e mancano le coperture, quindi rischiano di saltare diversi provvedimenti. Solo per confermare gli

_Nico_Piro_ : #30settembre tra le cose su cui riflettere di questa campagna elettorale: la criminalizzazione dei meridionali, pop… - ItaliaViva : 'Per contrastare la povertà, sono necessarie misure specifiche, con interventi di assistenti sociali e con politic… - sebmes : In Campania e in Sicilia il reddito di cittadinanza è il primo partito. - nio53 : @RFeragalli @gennaromigliore è in fila insieme a @lucianonobili per chiedere il Reddito di Cittadinanza. - Vincen250170 : REDDITO DI CITTADINANZA: HANNO CREATO UN PRECEDEN…: -