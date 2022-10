Re Carlo, il primo ritratto della Famiglia Reale. Kate è incredibile: Meghan scompare (Di domenica 2 ottobre 2022) Dopo la morte della Regina Elisabetta, che si è spenta pacificamente a Balmoral l’8 settembre, la Monarchia è cambiata. Per Re Carlo III, è giunto il momento di regnare e di mostrare di esserne in grado. Per il primo ritratto della Famiglia Reale, ha scelto di avere al suo fianco la Regina Consorte, Camilla, e il Principe e la Principessa del Galles, William e Kate. Meghan e Harry sono spariti: per loro non c’è più posto. Re Carlo III, la foto della Famiglia Reale Sono i nuovi “Fab Four” – Fantastici Quattro – per The Sun. L’appellativo, che prima era usato per le uscite pubbliche tra Kate e William e Meghan e Harry, appartiene ora a ... Leggi su dilei (Di domenica 2 ottobre 2022) Dopo la morteRegina Elisabetta, che si è spenta pacificamente a Balmoral l’8 settembre, la Monarchia è cambiata. Per ReIII, è giunto il momento di regnare e di mostrare di esserne in grado. Per il, ha scelto di avere al suo fianco la Regina Consorte, Camilla, e il Principe e la Principessa del Galles, William ee Harry sono spariti: per loro non c’è più posto. ReIII, la fotoSono i nuovi “Fab Four” – Fantastici Quattro – per The Sun. L’appellativo, che prima era usato per le uscite pubbliche trae William ee Harry, appartiene ora a ...

