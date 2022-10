Rave-party non autorizzato, forze dell’ordine presidiano capannone con un migliaio di giovani (Di domenica 2 ottobre 2022) Carabinieri, polizia e guardia di finanza stanno presidiando la zona attorno a un capannone industriale a Brusnengo, nel biellese, dove da questa notte è in corso un Rave-party non autorizzato. Poco meno di un migliaio di giovani presenti. Da questa mattina i ragazzi hanno iniziato a lasciare l’area e al momento non si segnalano problemi di ordine pubblico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 ottobre 2022) Carabinieri, polizia e guardia di finanza stanno presidiando la zona attorno a unindustriale a Brusnengo, nel biellese, dove da questa notte è in corso unnon. Poco meno di undipresenti. Da questa mattina i ragazzi hanno iniziato a lasciare l’area e al momento non si segnalano problemi di ordine pubblico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

