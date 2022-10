Rally | Kalle Rovanpera vince in Nuova Zelanda ed è Campione del Mondo! Decisiva la Power Stage

Leggi su oasport

(Di domenica 2 ottobre 2022)completa l’opera e fa la storia, aggiudicandosi il2022 e diventando il più giovanedel Mondo di sempre nel Mondiale WRC a 22 anni (ieri ha festeggiato il compleanno). Il talento finlandese della Toyota ha chiuso i conti con due round d’anticipo, grazie al suo vantaggio di 64 punti in campionato sul primo inseguitore Ott Tanak quando restano in palio un massimo di 60 punti tra Spagna e Giappone. La certezza aritmetica del titolo iridata è arrivata grazie al successo del fenomeno finnico nellaconclusiva “Jacks Ridge Haunui 2”, in cui ha preceduto il rivale estone Tanak di 6 decimi ed il compagno di squadra francese Sebastien Ogier di 3?4. Finlandia che torna a festeggiare un titolo iridato nel ...