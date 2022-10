Rai | il ricordo della tragedia lacerante | se n’è andata a soli 39 anni | Tristezza infinita

(Di domenica 2 ottobre 2022) La RAI è famosa non solo per i suoi programmi ma anche per essere una grandissima famiglia unita. Ogni qualvolta uno di loro se ne va, è sempre una grande. Ed è proprio di ciò che parliamo, di un addio di un personaggio molto importante avvenuto a39. Ma di chi si tratta? In occasionetrasmissione Oggi è un altro giorno min onda mercoledì 28 settembre, Salvo Sottile ha voluto concedere alla padrona di casa un’intervista molto lunga. È stata questa una chiacchierata in cui il conduttore non è riuscito a trattenere le lacrime nel momento in cui ha ricordato una collega che purtroppo non è più tra noi. La nuova avventura di Salvo Sottile Salvo Sottile ha iniziato la sua nuova stagione lavorativa su Rai 2 in un programma che va in onda dal lunedì al ...

_Carabinieri_ : 102 anni fa nasceva Carlo Alberto dalla Chiesa. L'Arma, con Rai Radio, ha voluto dedicargli un podcast speciale, ra… - andrewsword2 : RT @usato_di_sicuro: @percorsi3 @andrewsword2 @tediamente @Parrmirro @sancris_pino @topoletterario Ora che lo citi, Cavina è l'attore della… - AlanElettronico : @antoniovarese21 Anche. Certo sarebbe uno smaccone se la Rai facesse super ascolto con il ricordo di un programma n… - usato_di_sicuro : @percorsi3 @andrewsword2 @tediamente @Parrmirro @sancris_pino @topoletterario Ora che lo citi, Cavina è l'attore de… - LoriGubbio : RT @Davide__82: “Dove il cielo è più sereno” Una canzone emozionante e profonda, uno sfogo di dolore scritta da @BiagioAntonacci in ricordo… -

Rai Storia

... suDue. Eppure le cose non sono sempre andate lisce nei suoi tanti voli per lanciarsi col paracadute. "Una voltache eravamo in una trentina di parà saliti su un bimotore a Villafranca ...Ildi Luisa Dell'Orto, una suora straordinaria impegnata nel riscatto sociale dei bambini ... dopo il notiziario la linea passerà alla messa, sempre in diretta suUno: la celebrazione ... Rai per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione La RAI è famosa non solo per i suoi programmi ma anche per essere una grandissima famiglia unita. Ogni qualvolta uno di loro se ne va, è sempre una grande tragedia. Ed è proprio di ciò che parliamo, d ...Nino Formicola si è raccontato stamane in collegamento con il programma di Rai Uno, Uno Mattina in famiglia: ecco che cosa ha raccontato ...