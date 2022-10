"Quella di questa sera...": la clamorosa frase di Inzaghi che fa imbestialire i tifosi (Di domenica 2 ottobre 2022) Una frase su tutte sta facendo imbufalire i tifosi dell'Inter ed è Quella pronunciata da Simone Inzaghi a fine partita dopo la sconfitta con la Roma. L'allenatore nerazzurro inaffti in confernza stampa ha affermato che Quella di ieri sera è stata la migliore prova della stagione. "Oggi abbiamo disputato la migliore partita della stagione, ho avuto una reazione più che positiva della squadra che ha espresso un buon gioco. Una sconfitta immeritata, davanti alla quale ci lecchiamo le ferite. Fa male, ma questo è il calcio", ha affermato Inzaghi. Poi ha aggiunto: "l nostro portiere non ha effettuato una sola parata, abbiamo preso pali e traverse. Certe gare sono segnate al di là di quanto provi a fare in campo". Poi, sempre Inzaghi, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Unasu tutte sta facendo imbufalire idell'Inter ed èpronunciata da Simonea fine partita dopo la sconfitta con la Roma. L'allenatore nerazzurro inaffti in confernza stampa ha affermato chedi ieriè stata la migliore prova della stagione. "Oggi abbiamo disputato la migliore partita della stagione, ho avuto una reazione più che positiva della squadra che ha espresso un buon gioco. Una sconfitta immeritata, davanti alla quale ci lecchiamo le ferite. Fa male, ma questo è il calcio", ha affermato. Poi ha aggiunto: "l nostro portiere non ha effettuato una sola parata, abbiamo preso pali e traverse. Certe gare sono segnate al di là di quanto provi a fare in campo". Poi, sempre, ha ...

