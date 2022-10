Quattro matrimoni, Costantino della Gherardesca al timone dei nuovi episodi (Di domenica 2 ottobre 2022) Al via la nuova edizione di Quattro matrimoni, che assisterà nuovamente alla conduzione di Costantino della Gherardesca. Il programma che mette in competizione Quattro spose nel loro giorno più importante è pronto ad assistere a nuove sfide. Organizzare un matrimonio richiede pazienza e cura dei dettagli. Occorrono originalità nello schedule della giornata, spirito di accoglienza nei confronti degli ospiti ma anche la determinazione per far sì che tutti possano ricordare quella come una giornata indimenticabile. Grazie a Quattro matrimoni, però, nell’organizzazione delle nozze entra un altro, fondamentale e cattivissimo, elemento: la competizione. Ad orchestrare il tutto Costantino ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 ottobre 2022) Al via la nuova edizione di, che assisterà nuovamente alla conduzione di. Il programma che mette in competizionespose nel loro giorno più importante è pronto ad assistere a nuove sfide. Organizzare uno richiede pazienza e cura dei dettagli. Occorrono originalità nello schedulegiornata, spirito di accoglienza nei confronti degli ospiti ma anche la determinazione per far sì che tutti possano ricordare quella come una giornata indimenticabile. Grazie a, però, nell’organizzazione delle nozze entra un altro, fondamentale e cattivissimo, elemento: la competizione. Ad orchestrare il tutto...

