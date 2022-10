Quale auto guida Dusan Vlahovic? Due veicoli che lasciano il segno (Di domenica 2 ottobre 2022) Dusan Vlahovic è uno dei giovani talenti della Juventus. Il numero 9 serbo si lega a due particolari auto. Due modelli che lasciano il segno, proprio come lui. L’attaccante serbo della Juventus è uno dei calciatori più seguiti e amati. Per molti si tratta di un astro nascente che farà decise fortune del proprio club e della Nazionale. Come avviene spesso, grandi calciatori e motori si toccano dando vita a delle risposte sorprendenti. Fonte foto: AnsaI calciatori sono personalità sempre più in vista. Soprattutto se sono giovani e in rampa di lancio. La Juventus, nel mese di gennaio, ha prelevato per una cifra superiore ai 70 milioni di euro il serbo Dusan Vlahovic. Un acquisto sentitissimo dai tifosi che si sono subito legati al lui. Cosa che ha ... Leggi su chenews (Di domenica 2 ottobre 2022)è uno dei giovani talenti della Juventus. Il numero 9 serbo si lega a due particolari. Due modelli cheil, proprio come lui. L’attaccante serbo della Juventus è uno dei calciatori più seguiti e amati. Per molti si tratta di un astro nascente che farà decise fortune del proprio club e della Nazionale. Come avviene spesso, grandi calciatori e motori si toccano dando vita a delle risposte sorprendenti. Fonte foto: AnsaI calciatori sono personalità sempre più in vista. Soprattutto se sono giovani e in rampa di lancio. La Juventus, nel mese di gennaio, ha prelevato per una cifra superiore ai 70 milioni di euro il serbo. Un acquisto sentitissimo dai tifosi che si sono subito legati al lui. Cosa che ha ...

disinformatico : @Bianco83 @Emanuele676 Molto interessante, ma il confronto non è del tutto corretto. La fiammata è avvenuta in un a… - TgrRaiLazio : La brutale aggressione in auto ai danni di una donna di 54 anni alla Garbatella Parla al microfono di… - elisabettap38 : RT @spighissimo: La politica è l'unica attività al mondo nella quale con un consenso del 26% sul 64% dei votanti (ovvero il 17% scarso in t… - GiorgioAntonel1 : RT @spighissimo: La politica è l'unica attività al mondo nella quale con un consenso del 26% sul 64% dei votanti (ovvero il 17% scarso in t… - andreagrandi : @Gabry89 le poche (due!) volte che sono dovuto andare da Pavia a Milano in auto, ho trovato comodissimo il parchegg… -