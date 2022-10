Probabili formazioni Chelsea-Milan | Champions League 2022 2023

occhio_notizie : L'#Atalanta vuole mantenere il primato contro una #Fiorentina ancora in difficoltà -

ROMA - Un match da non sbagliare per la Lazio contro lo Spezia. Servono conferme, c'è voglia di rimanere nelle zone alte della classifica e iscriversi in maniera decisa alla lotta per la Champions ...Lazio - Spezia, leufficiali LAZIO (4 - 3 - 3) - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri (...Per la terza giornata dei gironi della Champions League l’Ajax ospita il Napoli al Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Gli azzurri per mantenere il primato nel gruppo A, i lancieri per rimanere in corsa ...Di seguito tutte le probabili formazioni di Sassuolo-Salernitana, raccolte dai nostri inviati. Sassuolo-Salernitana - Domenica 2 Ottobre, ore 15.00,.