Poste Italiane si rivolge ai giovanissimi per il suo servizio di SPID: ecco come attivarlo (Di domenica 2 ottobre 2022) Lo SPID, l’identità digitale, è ormai parte integrante delle nostre vite e forse non tutti sanno che anche i più giovani, i minorenni, possono attivarlo. SPID Poste Italiane, 30/9/2022 – Computermagazine.itA riguardo, nella giornata di mercoledì scorso, Poste Italiane ha tenuto un apposito webinar dal titolo “SPID: crescono i servizi e i ragazzi crescono con SPID”, in cui sono state illustrate tutte le funzionalità del servizio pubblico di identità digitale, nonché le novità riguardanti l’estensione ai minorenni. “Il webinar – ha fatto sapere Poste in una nota – si inserisce in un contesto sociale in cui i nativi digitali crescono immersi in una nuova realtà formata da connessioni, servizi online e ... Leggi su computermagazine (Di domenica 2 ottobre 2022) Lo, l’identità digitale, è ormai parte integrante delle nostre vite e forse non tutti sanno che anche i più giovani, i minorenni, possono, 30/9/2022 – Computermagazine.itA riguardo, nella giornata di mercoledì scorso,ha tenuto un apposito webinar dal titolo “: crescono i servizi e i ragazzi crescono con”, in cui sono state illustrate tutte le funzionalità delpubblico di identità digitale, nonché le novità riguardanti l’estensione ai minorenni. “Il webinar – ha fatto saperein una nota – si inserisce in un contesto sociale in cui i nativi digitali crescono immersi in una nuova realtà formata da connessioni, servizi online e ...

