Perché il decreto sblocca trivelle di Draghi è una buona notizia per Meloni (Di domenica 2 ottobre 2022) I giacimenti non seguono i confini amministrativi segnati dagli uomini. E infatti le riserve italiane di idrocarburi dal 2019 sono estratte in tutta serenità da croati, greci, albanesi e montenegrini, le cui imprese operano appena un metro più in là dalla linea immaginaria di confine. Sono passati appena tre anni e il mondo è cambiato almeno due volte, a causa della pandemia e del conflitto ucraino che hanno imposto in ambito produttivo nuove catene del valore, con la conseguenza che logistica e produzione industriale sono tornati a diventare la stessa cosa. Tre anni fa di questi tempi l’Italia era il Paese del ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che esortava gli studenti a scioperare contro il cambiamento climatico, arrivando al paradosso di chiamare come consulente del ministero Vandana Shiva, che proponeva di abbracciare gli alberi Perché l’energia dell’uomo ... Leggi su formiche (Di domenica 2 ottobre 2022) I giacimenti non seguono i confini amministrativi segnati dagli uomini. E infatti le riserve italiane di idrocarburi dal 2019 sono estratte in tutta serenità da croati, greci, albanesi e montenegrini, le cui imprese operano appena un metro più in là dalla linea immaginaria di confine. Sono passati appena tre anni e il mondo è cambiato almeno due volte, a causa della pandemia e del conflitto ucraino che hanno imposto in ambito produttivo nuove catene del valore, con la conseguenza che logistica e produzione industriale sono tornati a diventare la stessa cosa. Tre anni fa di questi tempi l’Italia era il Paese del ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che esortava gli studenti a scioperare contro il cambiamento climatico, arrivando al paradosso di chiamare come consulente del ministero Vandana Shiva, che proponeva di abbracciare gli alberil’energia dell’uomo ...

CorsaroValter : Decreto aiuti ?? 150 euro ai pensionati !!!! Ma quali? A chi? Non certo a tutti noi ex italiani perché residenti al… - mensmaxima : RT @Teresat73540673: ??ora capisco perché sono tanto legati alla sinistra. E inoltre hanno beneficiato del decreto aiuti covid e no di 600€,… - domenico_damore : RT @Gianl1974: 2/2 non significherà nulla. Non potrà lasciare il servizio, perché la relativa opzione non è prevista dal decreto sulla mobi… - Alberto93383706 : RT @Teresat73540673: ??ora capisco perché sono tanto legati alla sinistra. E inoltre hanno beneficiato del decreto aiuti covid e no di 600€,… - Mariang47614228 : RT @Teresat73540673: ??ora capisco perché sono tanto legati alla sinistra. E inoltre hanno beneficiato del decreto aiuti covid e no di 600€,… -