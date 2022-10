Per chi ama i contesti seriali della Guerra fredda e le contraddizioni estetiche della Berlino di fine anni Ottanta (Di domenica 2 ottobre 2022) KLEOGenere: spionaggio, drammaticoRegia: Hanno Hackfort, Bob Konrad, Richard Kropf. Con Jella Haase, Dimitrij Schaad, Julius Feldmeier, Vincent Redetzki, Vladimir Burlakov, Thandi Sebe. Su Netflix "Kleo": le foto della serie tv su Netflix guarda le foto Berlino Est, 1987. Kleo Jennifer Straub è un’agente segreto della Stasi, che dopo una serie di missioni ben riuscite nella parte Ovest della città viene clamorosamente tradita dal suo stesso governo (e dalla figura del nonno militare, ... Leggi su iodonna (Di domenica 2 ottobre 2022) KLEOGenere: spionaggio, drammaticoRegia: Hanno Hackfort, Bob Konrad, Richard Kropf. Con Jella Haase, Dimitrij Schaad, Julius Feldmeier, Vincent Redetzki, Vladimir Burlakov, Thandi Sebe. Su Netflix "Kleo": le fotoserie tv su Netflix guarda le fotoEst, 1987. Kleo Jennifer Straub è un’agente segretoStasi, che dopo una serie di missioni ben riuscite nella parte Ovestcittà viene clamorosamente tradita dal suo stesso governo (e dalla figura del nonno militare, ...

ElisaDospina : Il bello del #gf è che svela le persone. Non puoi scappare, dopo un po’ la maschera cade. Mi spiace solo per… - davidemaggio : Mi risulta che il ritiro di Bellavia al #GFVip non sia una scelta del concorrente. E se è vero, come è vero, che c… - LiaQuartapelle : Per chi vuole esprimere solidarietà alle donne e agli uomini che in Iran si battono per la libertà e rischiano la p… - DategliCaviale : @PaoloBorg @Musso___ Pensa che nel 2018 erano arrivati a dire che la salita dello spread non solo era la benvenuta,… - carlo_castaldi : RT @Rosalba_Falzone: La vera resistenza l'ha fatta chi non si è 'vaccinato' ed ha rinunciato a tutto, persino al sostentamento economico, p… -