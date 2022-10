Pensioni, cosa cambia: dall'aumento delle minime a Quota 41. L'agenda del centrodestra (Di domenica 2 ottobre 2022) Una cernita andrà fatta, questo sì. Perché con la morsa della crisi energetica che si fa sentire e l'inflazione che galoppa servirà il bilancino. Ma il centrodestra... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 2 ottobre 2022) Una cernita andrà fatta, questo sì. Perché con la morsa della crisi energetica che si fa sentire e l'inflazione che galoppa servirà il bilancino. Ma il...

AngelaBaroness : RT @vincenzoNGaudio: @Massimo65755300 Ma non dice una cosa errata. Il traffico di migranti arricchisce Coop e tantissima altra gente. Le l… - JattoniDallAsen : @JunglePablo Sì, ma siccome per riportare il bilancio nascite non solo in positivo ma al livello necessario per pag… - vincenzoNGaudio : @Massimo65755300 Ma non dice una cosa errata. Il traffico di migranti arricchisce Coop e tantissima altra gente. L… - infoitinterno : Pensioni, cosa cambia: dall'aumento delle minime a Quota 41 - infoitinterno : Pensioni, cosa cambia: dall'aumento delle minime a Quota 41 -