Il Sannio Quotidiano

... come quella della Lega che fatica ad accontentare tutti i suoie colonnelli che stanno al ... Poi anche i nomi di Patrizia, Matteo Orfini , Roberto Morassut e Andrea Casu . In corsa ...L'intervento di Mura all'Assemblea dei Procuratorid'Europa, in corso a Palermo, avrebbe ... Gimmi Amato , e di Catanzaro, Nicola Gratteri e del Procuratore aggiunto di Roma Michele... Pd: Prestipino, ‘generali fuggiti verso posto sicuro, lo ammettano per onestà’ Roma, 2 ott (Adnkronos) – “La grande fuga dei “generali” del @pdnetwork verso il posto sicuro è partita appena annusato odore di disfatta. Persino Berlusconi si è misurato in un collegio uninominale.La deputata uscente, sconfitta nel collegio di Roma sud e Pomezia, analizza la debacle e indica la sua idea di ripartenza: "Ripartiamo dal basso. Subito il congresso romano" ...