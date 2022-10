Parisi “L' Italia rischia di scivolare verso il terzo mondo”

(Di domenica 2 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Spero che il nuovo governo riesca a impostare un piano per la ricerca scientifica dei prossimi 5 anni. I fondi del Pnrr durano 4 anni. Esauriti quelli, l'diil. Non possiamo competere con Cina e Vietnam sui salari e stiamo perdendo competitività nei confronti dei Paesi avanzati sul fronte di ricerca e sviluppo. Spero almeno che l'utilità dei vaccini ci abbia dimostrato l'importanza della scienza e che si riesca a ottenere qualche risultato sul fronte del cambiamento climatico”. Così, in un'intervista al quotidiano la Repubblica, Giorgio, vincitore del Nobel per la Fisica.“Ho proposto al mio condominio di fare il cappotto termico e installare 150 metri quadrati di pannelli fotovoltaici sfruttando il ...

