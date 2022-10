Papa “Si giunga subito al cessate il fuoco in Ucraina, si cerchino soluzioni” (Di domenica 2 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L’andamento della guerra in Ucraina è diventato talmente grave, devastante e minaccioso da suscitare grande preoccupazione”. Così Papa Francesco, durante la sua riflessione sulla situazione Ucraina, prima della recita dell’Angelus.“Questa terribile e inconcepibile ferita dell’umanità, anzichè rimarginarsi, continua a sanguinare sempre di più, rischiando di allargarsi – sottolinea il Pontefice -. Mi affliggono i fiumi di sangue e di lacrime versati in questi mesi. Mi addolorano le migliaia di vittime, in particolare tra i bambini, e le tante distruzioni, che hanno lasciato senza casa molte persone e famiglie e minacciano con il freddo e la fame vasti territori. Certe azioni non possono mai essere giustificate, mai! E’ angosciante che il mondo stia imparando la geografia dell’Ucraina attraverso nomi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L’andamento della guerra inè diventato talmente grave, devastante e minaccioso da suscitare grande preoccupazione”. CosìFrancesco, durante la sua riflessione sulla situazione, prima della recita dell’Angelus.“Questa terribile e inconcepibile ferita dell’umanità, anzichè rimarginarsi, continua a sanguinare sempre di più, rischiando di allargarsi – sottolinea il Pontefice -. Mi affliggono i fiumi di sangue e di lacrime versati in questi mesi. Mi addolorano le migliaia di vittime, in particolare tra i bambini, e le tante distruzioni, che hanno lasciato senza casa molte persone e famiglie e minacciano con il freddo e la fame vasti territori. Certe azioni non possono mai essere giustificate, mai! E’ angosciante che il mondo stia imparando la geografia dell’attraverso nomi ...

