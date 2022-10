Pagelle MotoGP, gara GP Thailandia 2022: Oliveira si prende la scena, Bagnaia fa il colpaccio (Di domenica 2 ottobre 2022) Le Pagelle della gara del GP di Thailandia 2022, con i voti ai protagonisti della MotoGP. Sul circuito di Buriram, in condizioni di bagnato, a vincere è Miguel Oliveira, che batte un altro specialista come Jack Miller. A completare il podio è Francesco Bagnaia, che con il terzo posto odierno e il contemporaneo “0” di Fabio Quartararo, balza a soli due punti dal francese in classifica. Ecco quindi i nostri voti ai protagonisti. ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICA MONDIALE AGGIORNATA MIGUEL Oliveira, 10: la KTM è uno spettacolo sotto la pioggia, la guida del portoghese è sostanzialmente perfetta. Null’altro da aggiungere sulla prestazione del pilota lusitano, che conduce una gara attenta, martellando su ritmi ottimi e non lasciando scampo alla ... Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Ledelladel GP di, con i voti ai protagonisti della. Sul circuito di Buriram, in condizioni di bagnato, a vincere è Miguel, che batte un altro specialista come Jack Miller. A completare il podio è Francesco, che con il terzo posto odierno e il contemporaneo “0” di Fabio Quartararo, balza a soli due punti dal francese in classifica. Ecco quindi i nostri voti ai protagonisti. ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICA MONDIALE AGGIORNATA MIGUEL, 10: la KTM è uno spettacolo sotto la pioggia, la guida del portoghese è sostanzialmente perfetta. Null’altro da aggiungere sulla prestazione del pilota lusitano, che conduce unaattenta, martellando su ritmi ottimi e non lasciando scampo alla ...

