Oroscopo Branko lunedì 3 ottobre 2022 | quali saranno i segni fortunati di oggi?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 2 ottobre 2022). Il mese diè ormai arrivato e un’altra settimana fa capolino nelle nostre vite., siete pronti per ricominciare con gli impegni di studio e lavoro? Si sa, dopo il fine settimana è sempre difficile ingranare ma con un buon caffè la giornata parte già con il piede giusto. Scommetto però che prima di lasciare il posto ai canonici impegni non vedete l’ora di sapere come andrà questa giornata. Cosa avranno in serbo per voi le stelle? Cipiùdi altri sul fronte ‘sentimentale’ o è tutto piatto e per le sorprese bisognerà attendere? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo ...