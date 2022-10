“Oltre il nazionalismo”: un capolavoro sulla “terza via” europea del Novecento (Di domenica 2 ottobre 2022) Roma, 2 ott – Il pensiero europeo tra le due guerre è una miniera inesauribile: autori, proposte, testi, sintesi e analisi raggiunsero un livello quantitativo e qualitativo senza precedenti, confermando il fermento culturale che accompagnò il Vecchio Continente in quel ventennio incendiario. Da qualche giorno, il repertorio della letteratura in materia è stato ulteriormente arricchito dalla pubblicazione di Oltre il nazionalismo, uscito per i tipi di Passaggio al Bosco Edizioni e vergato da Thierry Maulnier, penna nota agli addetti ai lavori, anche se meno celebre dei grandi nomi della “collaborazione” francese. Il testo, finora inedito in Italia, è un vero e proprio viaggio nel cuore del miglior Novecento: una proposta forte, coerente e viva, che traccia una “terza via” alternativa al marxismo e al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 2 ottobre 2022) Roma, 2 ott – Il pensiero europeo tra le due guerre è una miniera inesauribile: autori, proposte, testi, sintesi e analisi raggiunsero un livello quantitativo e qualitativo senza precedenti, confermando il fermento culturale che accompagnò il Vecchio Continente in quel ventennio incendiario. Da qualche giorno, il repertorio della letteratura in materia è stato ulteriormente arricchito dalla pubblicazione diil, uscito per i tipi di Passaggio al Bosco Edizioni e vergato da Thierry Maulnier, penna nota agli addetti ai lavori, anche se meno celebre dei grandi nomi della “collaborazione” francese. Il testo, finora inedito in Italia, è un vero e proprio viaggio nel cuore del miglior: una proposta forte, coerente e viva, che traccia una “via” alternativa al marxismo e al ...

marcounionista : @CarloLovotti @ceciliacorso70 Sono andati oltre il normale nazionalismo sano che si dovrebbe avere,se metti razzism… - Europa_Nazione : RT @corrado_soldato: 'Lo sforzo rivoluzionario consiste nella lotta della nazione asservita contro i suoi padroni. Questo sforzo non può ch… - AntonioBuccieri : RT @corrado_soldato: 'Lo sforzo rivoluzionario consiste nella lotta della nazione asservita contro i suoi padroni. Questo sforzo non può ch… - NomeEssere : RT @corrado_soldato: 'Lo sforzo rivoluzionario consiste nella lotta della nazione asservita contro i suoi padroni. Questo sforzo non può ch… - corrado_soldato : 'Lo sforzo rivoluzionario consiste nella lotta della nazione asservita contro i suoi padroni. Questo sforzo non può… -