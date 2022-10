Oggi Raffaella Leone, inseguendo il sogno ereditato dal papà e dal nonno, è diventata una delle più potenti produttrici italiane. La lezione che ha imparato da suo padre Sergio è stata: «Pensa in grande» (Di domenica 2 ottobre 2022) C’era una volta un ragazzo di Trastevere che guardava i film western. Più tardi, da adulto, a Sergio Leone piaceva giocare ai cow-boy. «Quanti anni sono passati da quando non c’è più? Trentatré… E io ancora mi commuovo» dice Raffaella Leone nel bellissimo documentario su suo padre intitolato Sergio Leone: l ‘italiano che inventò l’America. Dopo l’anteprima alla Mostra di Venezia, uscirà il 20 ottobre nelle sale (in seguito su Sky). Sergio Leone in filmati di repertorio parla a lungo, col suo aspetto da piccolo Buddha, talvolta davanti a un piatto di pastasciutta: «Il mio cinema è il mondo raccontato dai bambini, è uno spettacolo immenso dove si ripropongono fatti della vita mascherati. È un veicolo per tirar fuori esperienze proprie, ... Leggi su iodonna (Di domenica 2 ottobre 2022) C’era una volta un ragazzo di Trastevere che guardava i film western. Più tardi, da adulto, apiaceva giocare ai cow-boy. «Quanti anni sono passati da quando non c’è più? Trentatré… E io ancora mi commuovo» dicenel bellissimo documentario su suointitolato: l ‘italiano che inventò l’America. Dopo l’anteprima alla Mostra di Venezia, uscirà il 20 ottobre nelle sale (in seguito su Sky).in filmati di repertorio parla a lungo, col suo aspetto da piccolo Buddha, talvolta davanti a un piatto di pastasciutta: «Il mio cinema è il mondo raccontato dai bambini, è uno spettacolo immenso dove si ripropongono fatti della vita mascherati. È un veicolo per tirar fuori esperienze proprie, ...

