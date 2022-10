"Oggi ho ricevuto una telefonata e...": lo sfogo amaro di Crosetto, chi lo vuole incastrare (Di domenica 2 ottobre 2022) Guido Crosetto non usa giri di parole e come sempre, in modo chiaro, dice la sua su Twitter. Senza filtri e senza perifrasi, Crosetto racconta cosa accade in Italia ma anche le vicende che lo riguardano da molto vicino. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia negli ultimi giorni è al centro del dibattito per un probabile ruolo nella squadra di governo. Si parla di lui per la Difesa ma anche per il ruolo delicatissimo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio. E così una certa stampa di sinistra prova a scavare nelle tasche di Crosetto non trovando nulla. Ma è per questo motivo che lo stesso Crosetto si è sfogato su Twitter in modo molto chiaro: "Oggi mi ha chiamato una cortese giornalista del Fatto che mi ha chiesto per chi ho svolto lavori e servizi, fatturati e dichiarati, in questi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Guidonon usa giri di parole e come sempre, in modo chiaro, dice la sua su Twitter. Senza filtri e senza perifrasi,racconta cosa accade in Italia ma anche le vicende che lo riguardano da molto vicino. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia negli ultimi giorni è al centro del dibattito per un probabile ruolo nella squadra di governo. Si parla di lui per la Difesa ma anche per il ruolo delicatissimo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio. E così una certa stampa di sinistra prova a scavare nelle tasche dinon trovando nulla. Ma è per questo motivo che lo stessosi è sfogato su Twitter in modo molto chiaro: "mi ha chiamato una cortese giornalista del Fatto che mi ha chiesto per chi ho svolto lavori e servizi, fatturati e dichiarati, in questi ...

ItalianAirForce : #Quirinale: oggi Luca Parmitano, Colonnello dell'#AeronauticaMilitare e astronauta dell'ESA, ha ricevuto l'Onorific… - pietroraffa : == Renzi:'Tra ieri e oggi ho ricevuto quasi 700 inviti/email soprattutto di giovanissimi che mi chiedono di far cad… - ilpost : «Ho ricevuto tra ieri e oggi già quasi 700 inviti/email che mi chiedono di far cadere il governo: ragazzi, capisco… - Martina249827 : RT @Ele88Elfy: In questi mesi ha ricevuto più odio di quanto si possa anche solo immaginare. Nell'intervista lo ha detto tra le righe, eppu… - Paola34443430 : #iostoconbellavia ciao Marco come stai?oggi spero che tu riesca a “buttare” la cattiveria che hai ricevuto. So cosa… -