“Offro 2mila euro al mese | nessuno risponde” | imprenditore si rivolge ai giovani del Sud

(Di domenica 2 ottobre 2022) Un imprenditore di 38 anni, Elia Stavanato, offre uno stipendio da operaio di 2mila euro al mese ma nessuno risponde. E' l'insolita vicenda che, in tempi di crisi di lavoro e reddito di cittadinanza, arriva da Salzano, in provincia di Venezia. Il 38enne che ha lanciato l'appello ai giornali è il presidente della Stavanato Prodotti e lavori Speciali Srl.

Nonostante la gravissima crisi economica, ci sono ancora imprenditori che pubblicano annunci di lavoro e poi lamentano scarsa o nessuna risposta da parte di potenziali dipendenti. "euro al mese, ma nessuno risponde ", ha denunciato l'imprenditore 38enne Elia Stevanato , presidente della Stevanato Prodotti e Lavori Speciali Srl di Salzano (Venezia). L'azienda è alla ...... alla guida della Stevanato Prodotti e Lavori Speciali Srl di Salzano (Venezia) ha espresso tutta la sua difficoltà nel trovare personale per la propria azienda: "euro al mese, nessuno ...«Il nostro lavoro riguarda la manutenzione di infrastrutture: ristrutturazione di ponti, iniezioni di resina contro le infiltrazioni d’acqua, giunti stradali. Ma siamo alla ...Elia Stevanato è alla ricerca di 10 dipendenti nell’ambito della riparazione di grandi infrastrutture in giro per l’Italia. Secondo l’imprenditore, “è colpa del Reddito di ...