Non c’è vita fuori dall’Ue L’opinione di Tufarelli e Zagari

Pochi presupposti ma fondamentali. L'Ue non è una potenza militare e forse mai lo sarà. L'Ue ad oggi non è una potenza "civile" fondata sul rispetto dei diritti o perlomeno non lo è ancora. Cosa è allora l'Ue oggi? È una potenza commerciale ma soprattutto una potenza regolatoria. Due presupposti inscindibili perché legati a doppio filo. Tuttavia andiamo con ordine. Fino all'inizio della crisi ucraina il mercato europeo era considerato il mercato di riferimento a livello mondiale per due ordini di motivi: – l'Ue è un mercato economicamente florido; – l'Ue è un mercato declinato sulla migliori pratiche di regolazione mondiale; Riguardo al secondo punto, senza andare troppo indietro nel passato, si pensi a come attraverso le cosiddette tassonomie sia Bruxelles ad occuparsi di regolamentare di fatto i due principali driver di sviluppo a livello mondiale ovvero le transizioni digitale ed ...

