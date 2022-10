Niveo, chi è il cantante di Amici 22: età, vero nome, di dov’è, fidanzata, inediti e Instagram (Di domenica 2 ottobre 2022) La scuola di Amici, il talent show di Canale 5, ha riaperto i battenti. E nuovi studenti sono pronti a mettersi in gioco e alla prova, tra sfide ed esibizioni di ballo e canto di fronte ai giudici. Tra di loro anche il giovanissimo cantante Niveo, scelto da Lorella Cuccarini che ha deciso di assegnargli un banco. La passione di Niveo per la musica Non abbiamo molte informazioni su Niveo, ma sappiamo che è giovanissimo e che è un brillante cantante. “Ho fatto l’artista di strada e con i primi soldi ho comprato telefono e chitarra” – ha detto Niveo durante il suo video di presentazione. Ha già un suo inedito ‘Solo sotto al sole’ che ha entusiasmato molto la maestra Lorella Cuccarini, la stessa che ha deciso di dargli la maglia. E un’opportunità. Anche Arisa è rimasta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 ottobre 2022) La scuola di, il talent show di Canale 5, ha riaperto i battenti. E nuovi studenti sono pronti a mettersi in gioco e alla prova, tra sfide ed esibizioni di ballo e canto di fronte ai giudici. Tra di loro anche il giovanissimo, scelto da Lorella Cuccarini che ha deciso di assegnargli un banco. La passione diper la musica Non abbiamo molte informazioni su, ma sappiamo che è giovanissimo e che è un brillante. “Ho fatto l’artista di strada e con i primi soldi ho comprato telefono e chitarra” – ha dettodurante il suo video di presentazione. Ha già un suo inedito ‘Solo sotto al sole’ che ha entusiasmato molto la maestra Lorella Cuccarini, la stessa che ha deciso di dargli la maglia. E un’opportunità. Anche Arisa è rimasta ...

