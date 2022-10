Nervosismo tra gli investitori in attesa dell’apertura delle borse. “A rischio una grande banca internazionale” (Di domenica 2 ottobre 2022) Sono ore caratterizzate da un certo Nervosismo negli ambienti finanziari. Tra poche ore, all’apertura dei mercati, si capirà un po’ meglio quanto questi timori siano fondati. Si rincorrono voci secondo cui una delle principali banche di investimento internazionali sarebbe sull’orlo della bancarotta. Indiscrezione che, secondo quanto riportato da alcuni media, proviene da fonti attendibili. Il principale indiziato è la banca elvetica Credit Suisse che da tempo naviga in acque agitate ma qualcuno azzarda anche il nome di Deutsche Bank. Venerdì il numero uno della banca svizzera Ulrich Koerner ha ammesso che l’istituto si trova “in una fase critica”, pur rassicurando sulla solidità della banca e sulla disponibilità di liquidità. Quando su questo punto si sente il bisogno di rassicurare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Sono ore caratterizzate da un certonegli ambienti finanziari. Tra poche ore, all’apertura dei mercati, si capirà un po’ meglio quanto questi timori siano fondati. Si rincorrono voci secondo cui unaprincipali banche di investimento internazionali sarebbe sull’orlo dellarotta. Indiscrezione che, secondo quanto riportato da alcuni media, proviene da fonti attendibili. Il principale indiziato è laelvetica Credit Suisse che da tempo naviga in acque agitate ma qualcuno azzarda anche il nome di Deutsche Bank. Venerdì il numero uno dellasvizzera Ulrich Koerner ha ammesso che l’istituto si trova “in una fase critica”, pur rassicurando sulla solidità dellae sulla disponibilità di liquidità. Quando su questo punto si sente il bisogno di rassicurare ...

