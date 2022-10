“Nel mio petto batte il cuore di suo fratello”. Anna e Shana, l’incontro dopo 9 anni di ricerche (Di domenica 2 ottobre 2022) Un incontro reso possibile attraverso i social. La storia commuove l’Italia. Anna riesce a incontrare Shana: “Nel mio petto batte il cuore di suo fratello Davide”. Sono queste le parole della donna che nella foto appare sorridente e commossa nel momento in cui è riuscita a incontrare Shana dopo 9 anni di attesa. Anna e Shana si incontrano dopo 9 anni. A spiegare la storia del loro incontro, le parole di Shana: “Davide morì a 20 anni il 19 marzo del 2013 per un incidente stradale. Quando ci chiesero se acconsentivamo alla donazione degli organi, ho pensato che non potevamo tirarci indietro, e che forse quello era l’unico modo per ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 ottobre 2022) Un incontro reso possibile attraverso i social. La storia commuove l’Italia.riesce a incontrare: “Nel mioildi suoDavide”. Sono queste le parole della donna che nella foto appare sorridente e commossa nel momento in cui è riuscita a incontraredi attesa.si incontrano. A spiegare la storia del loro incontro, le parole di: “Davide morì a 20il 19 marzo del 2013 per un incidente stradale. Quando ci chiesero se acconsentivamo alla donazione degli organi, ho pensato che non potevamo tirarci indietro, e che forse quello era l’unico modo per ...

